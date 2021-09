14 000 INIMEST ELAB SILLA ALL: Texase ratsapatrull kappas haitilaste põgenikelaagrisse 

Haitit on viimastel kuudel tabanud keerulised ajad - kui nii võib öelda, sest lihtsaid aegu pole see saareriik kuigivõrd näinudki. Presidendile tehti atentaat, kusjuures üheks võimalikuks kahtlusaluseks on uus peaminister ja presidendi kohusetäitja, riik langes poliitilisse kaosesse. Takkapihta veel looduskatastroofid, mis täbaras olukorras rahvast veelgi räsisid.