Juhtkiri | Taastame õpetajaameti väärikuse 

Muud võrdlused on veel kurvemad. Kui õpetajate miinimumtöötasu on 1315 eurot, siis viieprotsendilise tõusuga oleks see 1380, kuid – riigi keskmine on juba praegu 1586 eurot. Õpetajad aga soovivad, et nende palk tõuseks 91 protsendini riigi keskmisest nagu see oli mullu, sel juhul peaks palk tõusma 1500 euroni. Samas on aastaid räägitud, et õpetaja töötasu peaks olema 1,2 Eesti keskmist ehk antud hetkel peaks see olema 1900 eurot.