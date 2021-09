Kaja Kallas riigieelarvest: loobume EKRE poolt kehtestatud aktsiisitõusudest 

„Järgmise aasta eelarve on pühendatud sellele, et meie inimesed oleksid paremini hoitud, ning valmistab meie riiki tulevikuks ette. See on terve Eesti eelarve, kus prioriteediks on hoitud ja haritud inimesed ning tugev ja kaitstud Eesti. Ja muidugi oleme eelarves eraldi tähelepanu pööranud sellele, et Eesti areng oleks kiire ja jätkusuutlik. Kuidas me seda teeme? Meil on kolm suunda,“ kirjeldab peaminister uut riigieelarvet.