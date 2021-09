Kas Uus-Meremaa saab uue nime? 

Parlamendisaadik Waititi võitleb maoorikeelse riiginime eest. Foto: AP/Scanpix

Uus-Meremaa põliselanikud nõuavad, et riigi ametlik nimi muudetaks – nende sõnul taastataks – maoorikeelseks. Maoorid meenutavad, et Uus-Meremaa (New Zealand) on jäänuk kolonialismiajast, Hollandi maadeavastajate pandud nimi. Põlisrahva keeles on riigi nimi Aotearoa.