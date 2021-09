JUBA MITMENDAT KORDA: kohus ei luba võlakütt Lembitu Kitti vahi alt vabaks 

Suvel otsustas Harju maakohus, et Lembitu Kitt peab jätkuvalt vahi all olema. Kitt ja tema advokaat Indrek Repnau kaebasid otsuse ringkonnakohtusse. Esmaspäeval otsustas ringkonnakohus , et võlakütt ikkagi koju ei pääse. Ringkonnakohus leidis, et Kitt võib panna toime uusi kuritegusid, mistõttu on tema vahi all pidamine jätkuvalt vajalik. Varsti saab Kitil vahi all viibitud kolm aastat. Ringkonnakohus leidis , et Kitti süüdistatakse kuritegudes, mille eest on ette nähtud pikaajalised vangistused, mistõttu ei ole pikk vahistamisperiood ebapropotsionaalselt pikk. Kitti süüdistatakse allilmategelase Gennadi Okunevi kuritegelikku ühendusse kuulumises. Riigiprokuratuuril on alust arvata, et võlakütt oli Okunevi ühenduses lihtsalt lihtliige, vaid vanem, kellel oli allilmareeglite järgi suurem otsustusõigus.