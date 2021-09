Ilukirurg Peep Pree ilulõikuste buumist: inimestel on olnud hea kogemus ning julgetakse uuesti katsetada! 

Esteetilise kirurgia erakliiniku Clinica ilukirurgi dr Peep Pree sõnul peitub põhjus koroonaviiruse tõkestamiseks loodud veebikohtumistes. „Inimesed vaatavad videokonverentsil tundide kaupa otsa oma näole märgates senisest rohkem oma häirivat topeltlõuga, tumedaid ja kottis silmaaluseid, näo kortsusid või suurt nina,“ nendib tippkirurg dr Pree.

Sealjuures ei ole nii-öelda „zoomi zombi" väljanägemine väljamõeldis. Teaduslikult on tõestatud, et arvuti kaamera on julm, tuues nähtavale kõik Sinu iluvead neid võimendades. Lisaks ei ole inimene harjunud ennast ka pika ajaliselt videost vaatama. Niisiis on inimesed valmis nüüdsest rohkem ilukirurgiasse panustama, et välimus oleks parem.

Dr Peep Pree paotab tagamaid, miks tegelikult inimese nägu Zoomis hea välja ei näe. „Peamiseks põhjuseks on tegelikult see, et sülearvutite kaamerad paiknevad näo suhtes ebasoodsas asendis ja valgus ei lange näole õige nurga alt. Kuna sülearvutid on üldiselt asetatud lauale, siis meie pilk on suunatud allapoole ning see põhjustab näo ja kaela naha ettepoole langemise, tekitades lõua alla loti ja moodustades nii kortse suu ümber. Kõige rohkem saabki Zoomis „kannatada“ just lõua ja kaela piirkond,“ selgitab ta.

Oma osa on ka valgustusel. Enamikes ruumides langeb valgus ülevalt alla, mitte ei ole õigesti näole suunatud. See omakorda tekitab varje, mis rõhutavad tumedaid ja kottis silma aluseid, muutes meid justkui vanemaks.

Kuidas Zoom mõjutab Eesti ilukirurgia turgu?

Kuigi „Zoom Boomist“ hakati eelkõige rääkima Ameerika Ühendriikides, kinnitab tippkirurg dr Peep Pree, et see on jõudnud ka Eestisse. Loomulikult tunduvalt väiksemates mõõtmetes.

„Jah, järjest rohkem naisi ja mehi leiavad tee meie ilukirurgide vastuvõtule. 2020. aastal pöörduti meie poole peamiselt näoprobleemidega ning ilusüstide soov kasvas märgatavalt nii naiste kui ka meeste hulgas. Samuti silmaümbruse kirurgia. 2021. a kevadest on aga hakatud tegema rohkem ka suuremaid operatsioone, näiteks naistel rindade korrigeerimine ja meestel günekomastia ehk rindade vähendamine,“ räägib dr Pree. „Ilmselt said esimestest korrigeerimiskatsetustest positiivse elamuse ning seetõttu on julgetud hakata suuremaid operatsioone ette võtma,“ leiab ta.