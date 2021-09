Marek Reinaas | Tallinna linnavalitsuse punased triibulised 

Punased rattateed Tallinnas. Foto: Martin Ahven

24. juulil 1908. aastal toimus Tallinnas kahetsusväärne lugu. Jaani kiriku lähistel sõitis kivitööstur Einberg oma autoga otsa 75 aastasele mehele, kes õnnetuse tagajärjel suri. Tegemist on esimese traagiliselt lõppenud liiklusõnnetusega Tallinnas. Sündmusel olid aga olulised tagajärjed Tallinna arengule. Kuigi ka enne seda ehitati Tallinnas tänavaid, liikus hobutramm ja planeeriti tänapäevases mõistes linna liiklusskeemi, siis 1908. aasta õnnetus tegi selgeks, et hobuvankrid, inimesed ja autod mitte mingi nipiga koos tänavale liiklema ei mahu. Kiiresti kavandati ja ehitati enam-vähem selline taristu nagu me seda siiamaani tunneme. Erineva kiirusega liiklejad on tänavatel eraldatud.