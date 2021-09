KOROONA TOOMPEAL: Viktoria Ladõnskaja-Kubits käis riigikogus ringi, kui oli juba nakatunud

Poliitik kirjutab Facebookis, et tegi kõik endast oleneva viiruse leviku vältimiseks. „Kallid sõbrad. Kuulun nende inimeste gruppi, kes on vaktsineeritud, kuid kelle test on osutunud positiivseks. Enesetunne on talutav, sügisese külmetuse sümptomid. Kust täpsemalt sain – tagantjärele on ka terviseametil raske aru saada. Statistiliselt on numbrid üsna suured, viirus liigub erinevates kohtades ja ka minu tööülesanded nõuavad laialdast suhtlemist. Tundes end pisut teistmoodi, näitasin koheselt initsiatiivi, minimiseerisin suhtlemist ja tegin testi,“ kirjutab Ladõnskaja-Kubits.