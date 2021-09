KONKSUGA OTSUS! Rahandusminister: aktsiisitõusud jäävad ära, kuid ajutiselt 

„Aktsiise puudutav otsus on eelkõige seotud praeguse hinnasurvega, mis on aasta teisest kvartalist muutunud väga kiireks ja jõuliseks,“ rääkis rahandusminister. „Valitsusel ei ole sellele reageerimiseks väga palju hoobasid. Üks asi, mida me saame teha, et me omalt poolt ei annaks hinnatõusule hoogu juurde, puudutab just aktsiisitõuse.“

Sisuliselt tähendab see, et pandeemiaeelsele tasemele jõuavad gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiisid 2026. aasta maiks. „Kui aktsiise tõstetaks ühe aastaga, oleks hüpe väga järsk. Ühekordne väga järsk tõus on paljudele ettevõtjatele ja tarbijatele keeruline. Edaspidi on ette teada, et aktsiiside tõstmine toimub nelja aasta jooksul lauge graafiku alusel ja kõikidel on võimalik sellega ette arvestada,“ seletas Pentus-Rosimannus otsuse tagamaid.