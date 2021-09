KUIDAS EDASI? Mida teevad omavalitsused, et hinnalõksu jäänud suudaksid maksta kalli elektri eest? 

Elektrihinna tõus mõjutab kogu elanikkonda ja pea kõiki eluvaldkondi, kaupasid ja teenuseid. Kõige tuntavam on mõju inimestele, kes juba on toimetulekuraskustes või on seni olnud n-ö piirimail, ütleb Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi.