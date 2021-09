VIDEO | Tanel Kiik: vaktsineerimine peab jääma tasuta kättesaadavaks kuni pandeemia lõpuni

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et riigieelarve tuleb kriisile kohane. Tervishoiutöötajate palgatõus tuleb vastavalt kollektiivlepingule, mis lepiti kokku juba varem. On oluline, et vaktsineerimine oleks pandeemia lõpuni kõigile tasuta kättesaadav. Kavatsetakse vähendada kulusid Covid-19 testimisele, kasutades odavamaid alternatiive.

Tervisevaldkonna alla läheb ka vaimne tervis. Vähemalt ühekordse lisakulutusena eraldatakse raha alkoholi ennetustegevuseks ja sundravi puudujäägi katteks. Kogu vaimse tervise pakett läheb maksma 6 miljonit eurot.

Õhtuleht küsis, kes on need ministrid, kes on vastu kohustuslikule hooldekodude töötajate vaktsineerimisele.

Peaminister Kaja Kallas vastas, et niimoodi öelda ei saa. Eestis pole sundvaktsineerimist, kuid teatud valdkondades on ette nähtud, et tööandjad teevad riskianalüüsi ja võtavad kasutusele vastavad meetmed. Kui ilmneb, et vaktsineerimine on vältimatult vajalik, siis saavad hooldekodud seda oma töötajatelt nõuda. Hooldekodudes peaks vaktsineerimine olema töötamise eelduseks, kuid töötajate puuduse tõttu pole hooldekodude juhtidel alati valikut.