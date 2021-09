Taastuvenergiaettevõtte Enefit Green aktsiad jõuavad börsile 

Eesti Energia juhatuse esimees ja Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter märkis, et Eesti Energia on Eesti rahvale kuuluv ettevõte, kuid Enefit Greeni IPO kaudu tekib kõigil soovijatel võimalus hakata ka otseselt Eesti Energia tütarfirma omanikuks. „Enefit Greeni aktsiapakkumine on Eesti inimeste jaoks esmakordne võimalus investeerida ja saada ka otseselt osa rahvusliku energiafirma arengust. Enefit Greeni kui Balti riikide suurimasse tuuleenergia tootjasse ning kogu Läänemere piirkonna ühte juhtivasse mitmekesise tootmisportfelliga taastuvenergia ettevõttesse investeerimine on igaühe jaoks võimalus anda oma panus keskkonnasõbralikumatele energia tootmise viisidele üle minemiseks ning kliimamuutuste pidurdamiseks,“ lausus Hando Sutter.