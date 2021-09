Millised veinid sobivad õhtusöögi juurde? Aga mida mekkida desserdi kõrvale? 

Kui sinu eelistuseks on puuviljased ja kergelt magusad valged veinid, siis oleks õige valik Famille Cattin Cuvee Noble No2 Alsace Prantsusmaa , milles on tunda nii küpseid õunu kui pirne.

Klaasike punast veini teeb tervisele head? Jah, see on tõsi, sest punases veinis leidub reservatrool, mis kahandab veres kahjuliku kolesterooli taset ning aitab vältida veresoonte lupjumist. Et punasest veinist oleks kahju asemel kasu, tuleb loomulikult jääda vaid ühe pokaali juurde.

Mida toekama konsistensiga on liha, seda rammusama ja täidlasema iseloomuga võiks olla valitud vein. Kui õhtueineks on mõni veise- ja ulukilihast valmistatud ahjuroog, siis vali toidu kõrvale näiteks Borgo del Mandorlo Apassimento Rosso IGT Apuulia Itaalia. Samuti on see ideaalne erinevate laagerdunud juustude juurde. Tegemist on marjase ja keskmiselt täidlase veiniga, kus on tunda kuivatatud ploome. Tanniinide ja happesuse vahel valitseb hea tasakaal.