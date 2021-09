JÄLLE AN-26: Kaug-Idas kukkus alla sõjaväelennuk kuue inimesega pardal 

Vene kaitseministeeriumi esindaja teatel kadus lennuk radaripildilt kohaliku aja järgi kolmapäeva õhtul 38 kilomeetri kaugusel Habarovski lennujaamast. Teadaolevalt oli pardal kuus meeskonnaliiget. Esialgne info viitab sellele, et õnnetus võis toimuda halbade ilmastikuolude tõttu, sest ka helikopteriga potentsiaalsesse sündmuspaika lähetatud päästemeeskond ei saanud pimeduse ja kehva ilma tõttu samal päeval põhjalikumaid otsinguid alustada.

Venemaa uudisteagentuur TASS kirjutab, et neljapäeval õnnestus leida lennuki vrakk. See kukkus alla Bolšehehtširski looduskaitsealal Korfovski küla lähedal – kohalikud elanikud polnud aga õnnetust täheldanud. Vrakk asub ametivõimude teatel Hrebtovaja mäe jalamil, kuhu on päästjatel keeruline ligi pääseda. Tõenäoliselt ei pääsenud ükski pardal viibinutest eluga.