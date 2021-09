Mailis Repsi vastu hagi läheb kohtusse koos süüasjaga  

„Tegemist on tsiviilhagiga, mis esitatakse kriminaalasja raames ja kriminaalasja kohtusse saatmisel vaadatakse see läbi koos kriminaalasjaga, st otsustatakse kohtu poolt ka seda, kas tsiviilhagi on põhjendatud koos süüdistatava süüküsimuse lahendamisega (ehk siis kas Reps on teod toime pannud ja süüdi või mitte). Tsiviilhagi ei vaadata läbi eraldi, st ei ole õige, et HTM esitas Marilis Repsi vastu eraldi hagiavalduse,“ selgitas ta. „Tegemist on tavalise protseduuriga kriminaalasjade menetlemisel, et kannatanu tsiviilhagi esitab. Tsiviilhagi esitatakse kohtusse alles siis kui prokuratuur esitab kohtule süüdistusakti. Tsiviilhagi saadetakse kohtusse koos süüdistusaktiga. Millal saadetakse kohtusse süüdistusakt, saab anda teada prokuratuur.“

Hagi koopiat kolmandatele isikutele paraku Kairjak esitada ei saa. „Tsiviilhagi aluseks on Mailis Repsile esitatud kahtlustus ja selles kirjeldatud teod. Kuna tsiviilhagi aluseks olevad asjaolud puudutavad veel kohtueelse menetluse staadiumis olevat uurimist, otsustab täpsete asjaolude avaldamise üle prokuratuur ja kannatanu esindaja asjaolusid ise avada avalikkuse ees ei saa,“ ütles vandeadvokaat. Seega ei saa ta esitatud hagi sisu ega ka hagis toodud summasid kuni asja kohtusse saatmiseni täpsemalt kommenteerida ega avaldada.