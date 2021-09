Pole õigust kandideerida: kaitseväelane võeti valimisnimekirjast välja  

Kaitsevägi avastas kontrolli käigus kohalike valimiste kandidaatide hulgast kaks tegevväelast: Kristjan Moora, kes soovis kandideerida Saaremaa vallas ,ja Aivar Oja, kes soovis kandideerida Alutaguse vallas, selgitas Kristi Sobak riigi valimisteenistusest. Uurimise käigus selgus, et Kaitseressursside Ameti registri info ei näidanud viimast seisu ja Moora oli tegevteenistusest vabastatud. Seega on tal õigus valimistel kandideerida. „Oja on aga tegevväelane ja seetõttu tühistas Alutaguse valla valimiskomisjon tema registreerimise otsuse ning neil valimistel ta osaleda ei saa,“ märkis Sobak.