KOOLIVETSUD KINNI: uus TikToki trend õhutab noori varastama 

SULETUD VANDALISMI TÕTTU: silt vetsuuksel suunab kasutama teist tualetti, mida tõenäoliselt valvab mõni õpetaja. Foto: AP/Scanpix

„Tead, et meie koolis pandi tualetid kinni,“ räägivad teismeeas Ameerika sugulased. Mispärast ometi? „Mingi lollakas TikToki challenge.“ Kuna käesoleva loo autor on liiga vana, et olla lahe ja kõigi moevooludega kursis püsida, ent liiga noor, et omada vastavas vanuses lapsi, uurisin natuke tuttavate seas, kas uus trend ka Eestis jüngreid leiab. Näib, et kuigi tiinekad on trendist teadlikud ja jälgivad sellest postitatud videosid, ei ole kuritegelik hobi Eesti koolides veel kanda kinnitanud.