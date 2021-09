Hirmutav juhtum Räpina vallas: võõras mees kutsus 12aastast poissi oma autosse 

PPA nendib, et arusaadavalt teevad sellised olukorrad kogukonna ärevaks. Seetõttu uurib politsei üksikasju, et selgitada noorukit hirmutanud mehe isik ja tema teo motiiv. „Tegu võib olla arusaamatusega, mõnel juhul on täisealine joobes või vaimsete probleemidega, aga valvsust kaotada ja kaasa minna ei tohi,“ meenutab PPA.