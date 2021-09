Juhtkiri | Kas kandideerija ikka räägib sinuga? 

Kandidaatidega tutvumist ei hõlbusta kuigipalju valimiste kodulehtki, kus iga kandidaadi kohta kirjas küll tema erakondlik kuuluvus, kontakt, haridus ja amet, kuid see on ka kõik. Mida aga ütleb vähetuntud kandideerija kohta teadmine, et tal on keskharidus ja ta on pensionär ning ainsaks kontaktiks on e-kirja aadress, mis võib olla vaid valimiste puhuks tehtud ja kuhu saadetud küsimustele ei pruugi kunagi vastust tulla.