Keldris käiakse parandamas täiesti igapäevaseid asju – kodumasinaid, mänguasju, riideid, vihmavarje, kõlareid, kõrvaklappe, lampe, mööblit 

Tartu aparaaditehase keldriruumes on kolmel õhtul nädalas avatud paranduskelder. Esmane on selle tegevuses muidugi keskkonnahoid, et asjad teeniksid inimesi pärast parandamist edasi. Aga see on ka inimeste kohtumispaik – ühte ruumi satuvad eri vanuse ja oskustega inimesed ja lisandub isetegemise rõõm, sest paranduskeldri eestvedajate sõnul pole paljud isegi mõelnud selle peale, et enamiku asju saab oma kätega korda teha.