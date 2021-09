Mailis Reps avas suu: kaotasin poole raseduse pealt lapse 

„Selleks hetkeks ma olin üsna vahetult enne seda lahutanud oma kakskümmend aastat olnud abielu ja palju pikema kooselu. Üsna sellise pika ja keerulise protsessi tulemusena,“ rääkis Reps. „Olin selleks hetkeks just kaotanud täpselt poole raseduse pealt oma lapse, kellega väidetavalt kõik oli korras, kuni ma läksin järgmisesse ultrahelisse. Nii et ütleme kahekümnendal nädalal last kaotada, kui sa tead, et ta on tütar, sa oled talle nime pannud, on äärmiselt raske. Ja noh, ütleme põhimõtteliselt olid loetud päevad peale seda, kui hakkas see skandaal peale ja minu jaoks oli lihtsalt liiga palju.“