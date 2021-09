GALERII | Paradoks väikelinnas: suuremates linnades on jalgsi mugavam liikuda kui Viljandis  

LÄHEB KITSAKS: Suurema vankriga tuleb mõnikord sõiduteelt lisa võtta, sest muidu ei mahu trepist või tänavavalgustuspostist mööda. Foto: Aldo Luud

„Viljandi on väike, mõnus ja roheline linn, kus suur osa kohtadest on veerandtunnise jalatuskäigu kaugusel. Samas kõnniteede olukord või nende puudumine ei toeta jalgsi liikumist. Mõnikord on suuremates linnades, näiteks Tartus või Tallinnas, palju mõnusam kõndida, sest seal on teadlikult püütud jalakäija vajadustega arvestada. Linna olulised kohtad peaksid olema jalakäijatele ligipääsetavad, turvaliselt ja mugavalt ühendatud,“ ütleb Kristina Libe, kes kutsus Viljandi emad autovabal päeval proovima, kui sõbralikud on linna tänavad lapsevankritele.