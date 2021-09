SAMA MÜNDI KAKS POOLT: Sitsi süstlapunkti kohtulahingus kaotas majarahvas, kuid võitsid sõltlased 

KLIENTE JAGUB: Sitsi 28 majas asuval keskusel on tänavu 115 regulaarset külastajat. Foto: Teet Malsroos

Kas süstlavahetuspunkt tohib tegutseda Tallinnas Sitsi 28 kortermajas? Kohus leidis, et jah. Seega tuleb majaelanikel tasuda üle 16 000 euro kohtukulusid, mis neil meele mõistagi mõruks teeb. Süstlavahetuse tarbeks need ruumid tervise arengu instituudile (TAI) välja üürinud ettevõtja Toomas Mardi aga leiab, et kohtuotsus oli ainuõige ja piirkond on sellest vaid võitnud.