BRÜSSELI JA PARTEI RAHAKOTID ÜHES KAPIS?! Mitu Eesti eurosaadikut kolisid oma büroo koduerakonnaga samale pinnale 

SAMA KATUSE ALL: Koduerakonna peakontoriga samal aadressil tegutsevad Yana Toomi, Marina Kaljuranna ja Sven Mikseri bürood. Mikser aga ütles, et sisuliselt ta büroopinda ei kasuta.

Kas europarlamendi saadiku büroo võib asuda samas majas tema koduerakonna peakontoriga? Eesti saadikud selles probleemi ei näe ning usuvad, et Brüsseli ja erakonna rahakotid segi ei lähe. Ka Euroopa Parlamendist kinnitati, et teatud tingimustel on koduerakonnalt büroopinna rentimine lubatud.