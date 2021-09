Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 58aastast Allanit 

21. septembril teatati politseile, et Alutaguse vallas Illuka külas on teadmata suunas lahkunud 58-aastane Allan. Meest nähti viimati 19. septembril.

Politsei on suhelnud tema lähedaste ja tuttavatega, kontrollinud haiglaid ning kohti, kus mees võib viibida. Samuti on läbi vaadatud elukoha ümbrus, kuid paraku ei ole meest seni õnnestunud leida.

Allan on umbes 175 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Mehel on tumedad juuksed. Peas on tal tumesinine nokamüts, seljas pruun kunstnahast jope ning jalas helepruunid viigipüksid ja tumerohelised kummikud.