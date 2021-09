Nahaarst: Eestis teeb melanoomi sagenemine muret 

Miks peaks vältima solaariumis käimist?

Paljudes riikides on solaariumis käimine alla 18-aastastele keelatud. Eestis on see kahjuks lubatud, kuigi meie nahaarstid on teinud ettepaneku see keelata. Niisugune seadus oleks väga vajalik, sest alaealised ei oska lihtsalt solaariumi ohtu hinnata. Kui noorel inimesel on võimalus kogu aeg pruun olla, siis ta kahjuks kasutab seda. Nahk saab aga liiga palju kiirgust.

Solaariumis peaks olema suur silt, et seal käimine suurendab nahavähi riski – samamoodi nagu sigaretipakil on kirjas, et riskid kopsuvähiga.

Loomulikult ei juhtu see nii kiiresti, et täna käisin solaariumis ja homme on melanoom. See võib tekkida kümne või kahekümne aasta pärast.

Millised tagajärjed on liigsel päikese käes olemisel?

Kui vaadata inimkonna ajalugu, siis on soov päevituda umbes viimase saja aasta trend. Kahjuks on pahaloomuliste kasvajate hulk selle ajaga hüppeliselt suurenenud. Loodan väga, et see mood läheb peagi üle. Näiteks Jaapanis on siiamaani au sees valge nahk ning seal on melanoomi tunduvalt vähem. Tõsi, ka seal on suhtumine selles osas läänestumas.

Eestis teeb melanoomi sagenemine muret ning diagnoos jääb tihtipeale liiga hiljaks. Eks siin on oma roll solaariumis käimisel ja sagedastel päikesereisidel. Loomulikult on hea reisida, aga kõige halvem variant on nädalaks palmi alla sõitmine. Pigem võiks minna ja nautida kohalikku elu ja kultuuri, mitte vedeleda basseini ääres. Praegu on Eestis levinud arusaam, et pruunim nahk võrdub hea tervise ja puhanud inimesega.