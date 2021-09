Boris Johnson tunnistas viimaks, et tal on kuus last 

Kui Briti peaministrilt küsiti NBC saates „Today“, kas tal on kuus last, vastas ta: „Jah.“

Johnson on abielus kolmandat korda. Teise abikaasa Marina Wheeleriga on tal neli last, praeguse abikaasa Carrie Johnsoniga pisipoeg. Lisaks on Briti poliitikul 2009. aastal sündinud tütar salasuhtest kinnisvaraarendaja Helen Macintyre'iga. Boris Johnsoni ja Marina Wheeleri abielu elas skandaali üle ning nad teatasid lahkuminekust alles 2018. aasta septembris.