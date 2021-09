MILLAL TULEKS KAHTLUSTADA VAKTSIINITÜSISTUST? „Poeg tundis umbes viis minutit peale süstimist, et südamelöögid kiirenevad, hingata enam ei saa.“ 

MIS JUHTUS? Kui vaktsiinisüsti järel avalduvad kõrvaltoimed, tuleks neist rääkida eelkõige oma arstiga. Facebooki Foto: Martin Ahven

Koroonaviiruse vastases võitluses on oodatud vaktsiinisutsakaga oma „õlga alla panema” kõik Eesti elanikud, alates 12 eluaastast. Teisalt õhutavad lapsevanemates muret, kas see on teismelistele ikka ohutu, hirmutavad internetipostitused vaktsiini kõrvaltoimete kohta. Kui palju on tegelikult teismelistel pärast vaktsiinisüste kõrvaltoimeid ilmnenud?