Kaspar Näf | Šveitsi (homo)abielutemaatiline referendum ja Eesti 

Vastus on tegelikult väga lihtne: erinevalt Eestist on Šveitsis reeglid kindlalt paigas ja see, mida pannakse rahvahääletusele ei sõltu valitsuse tahtest ja veelgi vähem selle koosseisust. Tõsi, kui Eestis diskussioonid veel käsid, ei olnud kindel, kas Šveitsi rahvas peab Eesti rahva asemel homoabielu küsimuses hääletamiskastide juures hinnangu andma. 2020. aasta 18. detsembril kiitsid kaks Šveitsi parlamendi koda heaks tsiviilseadustiku muutmise seaduse (abielu kõikidele) koos rea muudatustega teistes seadustes. Nende hulgas on eelkõige nn. partnerlusseadus 2004. aasta 18. juunist ja viljastusmeditsiini seadus, mis võrdub Eesti kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusega. Alamkojas (200 saadikut) hääletasid 136 saadikut poolt, 48 olid vastu, 9 jäid erapooletu ja ülejäänud 7 ei osalenud hääletusel. Ülemkojas (46 saadikut) vajutasid 24 jah-nuppu, 11 ütlesid seadusemuudatusele ei, 7 jäid erapooletuks ja ülejäänud 4 ei osalenud hääletusel.