KATSE | CBD õli aitas üllatavalt paljude tervisehädade vastu 

Palju on räägitud ka sellest, et CBD aitab põletike ja erinevate valude puhul. Kannabinoidide üks oluline roll meie kehas on põletiku pärssimine. Piltlikult öeldes tagavad nad, et põletikku tekitavad osakesed jääksid kontrolli alla ja lakkaksid toimimast, kui võõrkeha on eemaldatud ning nende töö on tehtud. Kui meie keha kannabinoidide tase on madal, võib tekkida krooniline põletik, valu, kasvajad, autoimmuunhaigus jne.