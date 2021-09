FOTOD | XXI Kooli õpilased heiskasid vastupanuvõitluse päeval Pika Hermanni torni lipu 

Vastupanuvõitluse päeval õpilaste lipu heiskamine on aastatepikkune traditsioon. Täna olid lipu heiskamise toimkonnas Tallinna XXI kooli õpilased Mathias Lantin, Karl Rudolf Kunnas, Rudolf Aavik, Gregor Mattias Froš, Arpo Kohv, Jako Julius Schmid ja Henri Ojaste.

Tallinna XXI Kooli liputoimkond on 1997. aastast tegutsev õpilasorganisatsioon, mis esitab, valvab ja kaitseb kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Eesti lipu seadusest. Toimkond koosneb vabatahtlikest 10.–12. klassi noormeestest.

Riigikogu esimehe sõnul on ajaloolise mälu säilimine oluline ning alati on Eesti jaoks keerulistel aegadel leidunud inimesi, kelle isamaa armastus ja aated on kõrgemal iseenda saatusest. „Riigikaitse tunnid koolides, Eesti lipu ja oma kooli lipu au sees hoidmine näitavad meie tänaste noorte kõrget moraali ja head tahet oma riiki hoida ja kaitsta,“ tunnustas Ratas noori.