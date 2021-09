Austraalia kaguosa raputas mitmeid hooneid kahjustanud maavärin 

Päeva tugevaima värina magnituud oli 5,8 (teistel andmetel 5,9), millele järgnesid ka kaks järeltõuget tugevusega 4,0 ja 3,1. Ehkki tegu oli Austraalia viimaste aastate ühe võimsama maavärinana, ei tekitanud see kuigi suurt kahju, teatab BBC. Peaminister Scott Morrison märkis, et teated tõsiste vigastuste kohta puuduvad. „Ja see on väga hea uudis,“ toonitas USAs viibinud valitsusjuht. Morrison märkis, et maavärinad on Austraalias haruldased, ent need „võivad olla väga-väga häirivad“.