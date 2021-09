KOGEMUSLUGU | Ma proovisin vedelat vibraatorit… ja usu mind, see muudab sinu elu! 

Foto: Pexels

Sa ilmselt mõtled, mis imevidin see vedel vibraator on? Igatahes mina olin väga skeptiline, kui sain oma esimese vedela vibraatori sõbralt kingituseks. Uurisin pakendit ja läks hetk aega enne, kui sain aru, et see ei ole vibraator, vaid mingi imelik tuub vedelikuga. Igasugune vaheldus orgasmide maailmas on teretulnud ja otsustasin proovida.