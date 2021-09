Andres Jaadla kaitsja: Anti Poolametsa avaldus valekaebuse osas on perspektiivitu 

Politsei on alustanud kriminaalmenetluse riigikogu liikme Anti Poolametsa (EKRE) suhtes, kes Rakveres toimunud valimisüritusel väidetavalt tõukas sealset abilinnapead Andres Jaadlat. „Minu hinnangul on politsei menetlust algatades teinud õige otsuse. Loodan, et menetluse käigus õnnestub kõik asja õigeks lahendamiseks olulised asjaolud välja selgitada ning jõutakse õiglase lahendini,“ sõnas vandeadvokaat Kaarel Kais, lisades, et kriminaalmenetluse alustamine ei ole samastatav süüdimõistva kohtuotsusega. „Küll saab sellest järeldada, et politseini jõudnud informatsiooni põhjal on politseil piisavalt alust Anti Poolametsa Andres Jaadla kehalises väärkohtlemises vähemalt kahtlustada. „