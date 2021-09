Portaal jäi kohtus riigikantselei vastu kaotajaks 

Läinud aasta kevadel soovisid alternatiivuudiste portaali Telegram esindajad samuti valitsuse pressikonverentsidele pääseda. „Telegram on tegutsenud 7,5 aastat ning see on esimene kord, kui Telegram on osutanud huvi pääseda valitsuse pressikonverentsile. Ja sedagi vaid põhjusel, et olukord maailmas on läinud kriitiliseks,“ selgitas Telegrami juht Hando Tõnumaa toona Delfile. Ta väitis, et kuigi ajakirjanduse eetikakoodeks näeb ette, et tuleb kajastada erinevaid vaatepunkte, on meedia kajastanud koroonakriisi väga ühekülgselt. „Telegram on seda puudujääki täiendanud,“ lisas ta.