Enamik Permi koolitulistamise ohvritest olid tapja kaastudengid 

BBC kirjutab, et enamik kooli juurde kogunenud leinajaid ei soovi oma tunnetest kõneleda. Teisipäeva keskpäeval saabus kohale õigeusu preester, et kohaletulnutega juttu ajada. Paljud ellujäänud said raskeid vigastusi, kui akendest välja hüpates põgenesid. Üks tudeng kirjeldab, et professor sidus ukselingid juhtmega kinni ning tänu sellele ei õnnestunud tulistajal nende klassiruumi pääseda. Sajad Permi inimesed kogunesid tragöödia järel kohalikku doonorikliinikusse verd annetama. Moscow Times vahendab, et Vene võimud olid kärmed süüdistama nn välismaiseid mõjusid, näiteks USA sagedasi koolitulistamisi, mis nende sõnul ka Vene noori „inspireerivad“. Täpset motiivi pole uurijad siiski veel teada andnud.