Skripalide mürgitamine: britid süüdistavad kolmandat venelast 

Deniss Sergejev (pildil) orkestreeris kuriteo toimepanemist Inglismaal kohapeal. BBC kirjutab, et nagu teisedki kaks süüalust, on ka tema Vene sõjaväeluure GRU agent. Kahtlustuse kohaselt on Sergejev võrreldes teistega staažikam ja tegutsenud mujalgi Euroopas. Peaminister Boris Johnson nõuab, et kõik kolm kahtlusalust kohtupidamiseks välja antaks, Venemaa välisministeerium aga teatas, et ei kavatsegi Londoni süüdistusi omaks võtta.