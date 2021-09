Immunoloogiaprofessor: „Noortele ja tervetele on kolmanda doosi jaoks veel vara.“ 

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas teisipäeval valitsuskabineti liikmetele Covid-19 vastase vaktsineerimise plaane lähikuudeks, sealhulgas lisa- ja tõhustusdooside tegemise korraldust. Vaktsineerimise esmane sihtrühm on endiselt vaktsineerimata inimesed, kuid riik ootab Euroopa Ravimiameti hinnangut tõhustusdooside müügiloa taotlustele. Selle kuu lõpus möödub esimestest vaktsineerimistest üheksa kuud. Esimestena said vaktsineeritud tervishoiutöötajad, kuid mingeid erilisi toiminguid esimestena vaktsineeritute jälgimisel haiglad ei tee. Haigla esindajate sõnul käib neil tavapärane töö ja töötajad mingi erilise jälgimise all ei ole. „Kogunemistel ja üldruumides liigume kõik maskides,“ ütleb Sven Ratassepp Ida-Viru keskhaiglast. „Ainult üksinda kabinetis võib olla ilma maskita. Tavapärane kord on, et haigena tööle ei tule ja kui on tarvis testida, siis testitakse.“