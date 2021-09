Juhtkiri | Kus on kolmas vaktsiinidoos? 

Küllap mäletate, milliseid lahinguid peeti elektrijaamade erastamise ümber – tollal jäi teadlaste arvamus veel peale. Hiljem visati nende soovitused prügikasti, astusime Uude Vaprasse Maailma, mis mängib börsil pokkerit ning üritab taltsutada tuult ja päikest, ehkki viimast Eesti taevasse elama tuua ei suudaks isegi vanake Hottabõtš – korraks külla, maksimum. Fossiilkütused olevat sama aegunud kui dinosaurused. Edasi rohelisse õnne! Huvitav, mida selle kohta ütlevad need, kellel on au elada tuuleparkide läheduses? Kas nende jaoks on lakkamatu undamine kõrvus samuti keskkonnasõbralik energia?

Vene elekter

Kuid see on vaid niiöelda jäämäe pealmine sentimeeter. Sest täielik roheline elu on võimalik üksnes roheliste mehikeste toetusel, ja need mehikesed tahavad maakera katki lõigata. Venemaa on täis kõige mitmekesisemaid elektrijaamu hüdrost alates ja aatomiga lõpetades, aga nende elekter meile ei kõlba, poliitilistel kaalutlustel. Meil on vaja sõltumatust Venemaast, igakülgset sõltumatust. Ja selleks on vaja Peipsi järve kohalt maakerasse sügav auk raiuda, et vene vaim ka pärast pandeemia lõppu meid kimbutama ei pääseks. Aga kuna ta on visa, see vaim, siis peab raiuma nii kaua, kuni saab Eesti kontinendi küljest lahti rebida ja Atlandi ookeani teise otsa toimetada. Ehk oleks lihtsam kuubalastega kohad vahetada – meie kolime elama nende saarele, armsa USA naabrusse, ja nemad, venemeelsed, tulevad siia?

Selle idee peale pole veel keegi tulnud, seepärast puurimine jätkub, viimased aastakümned ainult sellega tegeldaksegi. Pool tollest rahast, mis Euroopa Liit meile almusena annab, kulub sellele, et saaksime oma riigile võimalikult palju majanduslikku kahju tekitada. Elekter – see on ju vaid üks element, aga kui palju eurosid Nord Stream`ide ignoreerimisega õnnestus ära põletada? Me oleme ju kohutavalt rikkad, las mingid näljased soomlased võtavad gaasijuhtmed enda hoole alla, meile neid vaja pole! Me jõuame ka soomlastest suuremad elektriarved nagu niuhti ära maksta, mis see meile teeb!

Üks neiuke, kuni ta veel Eestis elas, rääkis ikka, et tarvis oleks alandada elektriaktsiisi, siis inimestel kergem toime tulla – nüüd on ta Brüsselis, ja teate, selle Brüsseliga on lugu selline, et kes seal korra on ära käinud, see on otsekui teine inimene. Tal on siis nii palju raha, et tal ei tule üldse pähe, et kellelgi võib seda mitte olla. Nii hoiatabki neiuke nüüd, et väike hinnatõus üht tublit eestlast ei heiduta. Vanasti öeldi selle kohta, et inimene on minetanud sideme reaalsusega. Ja selle sideme reaalsusega on tegelikult minetanud kogu meie poliitiline korvpallikoondis, nii platsimängijad (valitsus) kui ka varumehed (nn. opositsioon). Huvitav, millal nad viimati poolkerade kaarti vaatasid? Küllap neljandas klassis, ja sellest saadik on kõik ununenud.

Geograafiatund

Ma soovitan kõigile teha korraks atlas lahti, ja vaadata, kus asume meie, kus Venemaa, ja kus USA. Ja mõõta millimeetriga, kui suur on meie territoorium Venemaa omaga võrreldes. Siis võrrelda ka rahvaarvu. Ja siis mõelda, kas on ikka mõistlik ragulkaga üle Peipsi järve kõmmutada? Õige küll, me teeme seda onu Sami selja tagant – küll tema kaitseb! Noh, kui palju tolle onu peale loota võib, seda tundsid äsja oma naha peal afgaanid. Tolle onu jaoks, meenutame hästi tuntud võrdlust, oleme me etturid maailma malelaual. Ja ettur on selline nupp, mida kaitstakse vaid siis, kui asjal on mõtet – kui ei ole, ta lihtsalt kahitakse.