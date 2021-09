KASULIK TEADA | Kas teisest sambast lahkumise tõttu võib sinu tänavune maksuvaba tulu väheneda? 

Eesti tulumaksuseaduse kohaselt on maksuvaba tulu määr igal aastal 6000 eurot, kuid täies ulatuses saavad seda kasutada vaid inimesed, kelle aastatulu jääb alla 14 440 euro. Seda ületades hakkab maksuvaba tulu vähenema ning jõuab 25 200 euro suuruse sissetuleku puhul nulli.

Kuna keskmiselt võetakse II sambast välja ligi 8500 eurot, hakkasid paljud lahkujad kartma, et lisaks pensionisambalt makstud 10- või 20protsendilisele tulumaksule peavad nad näilise sissetuleku suurenemise tõttu tuleval kevadel tuludeklaratsiooni esitades riigile veelgi tulumaksu tasuma.

„II sammas on küll inimese tulu, kuid tulumaksuseaduse kohaselt ei võeta seda arvesse maksuvaba tulu arvestamisel,“ lükkas Suutre säärased hirmud ümber. „II samba väljamakse saamine ei mõjuta selle inimese muu tulu maksustamist.“

See tähendab, et näiteks inimesel, kes teenib 2021. aastal 12 000 eurot tulu, kuid saab II sambast ühekordse väljamaksena 15 000 eurot, on endiselt tänavu õigus 6000 eurole maksuvabale tulule.