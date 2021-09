KOROONA KIIRTESTID KOOLIDES: milliste muredega tuleb rinda pista? 

15. septembril kirjutas Õhtuleht, et koroona pressib koolidesse, ning samas selgus, et igas koolis ei pruugi kiirteste ollagi. Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kriisijuht Rain Sannik ütles toona, et nad tegelevad olukorra kaardistamisega, saamaks teada, kui paljudes koolides on probleeme testimise läbiviimisega ja milles need mured täpsemalt seisnevad.

Pärnumaal asuva Audru kooli direktor Peep Eenraid ütles 15. septembril Õhtulehele, et neil koolis kiirteste veel ei ole ja tekkinud koroonakolde tõttu tuli minna kaugõppele. Praegu on koolipere tagasi kontaktõppel. Direktor tõdes veel ka 21. septembril, et testid pole nende kooli jõudnud.