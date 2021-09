TRUDEAU EDEVUSPROJEKT? Kanada erakorralised parlamendivalimised ei muutnud suures plaanis midagi  

Augusti keskel saatis Kanada formaalse riigipea (kuninganna Elizabeth II) kohapealne esindaja ehk kindralkuberner Mary May Simon kohaliku parlamendi laiali. Sellise palve esitas talle alates 2015. aastast riiki juhtinud peaminister Justin Trudeau, kes soovis korraldada erakorralisi valimisi. Valitsusjuhi arvates oli vaja anda kanadalastele võimalus otsustada, milline valitsus toob riigi Covid-19 kriisist välja. See oli erakorraliste valimiste korraldamise põhjenduseks, ent ilmselgelt tahtis Trudeau, et tema partei võidaks sel korral parlamendis enamuse. Sel juhul poleks olnud liberaalidel enam vaja jõuda tähtsamate otsuste puhul teiste parteidega kompromissini.