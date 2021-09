Kalle Käsper | „Teine Eesti“ ootab õudusega septembrikuu elektriarvet 

Küllap mäletate, milliseid lahinguid peeti elektrijaamade erastamise ümber – tollal jäi teadlaste arvamus veel peale. Hiljem visati nende soovitused prügikasti, astusime Uude Vaprasse Maailma, mis mängib börsil pokkerit ning üritab taltsutada tuult ja päikest, ehkki viimast Eesti taevasse elama tuua ei suudaks isegi vanake Hottabõtš – korraks külla, maksimum. Fossiilkütused olevat sama aegunud kui dinosaurused. Edasi rohelisse õnne! Huvitav, mida selle kohta ütlevad need, kellel on au elada tuuleparkide läheduses? Kas nende jaoks on lakkamatu undamine kõrvus samuti keskkonnasõbralik energia?