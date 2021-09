EESTLANE KANAARIDEL: kohalike jaoks on olukord traagiline, sest laavajõed viivad kaasa kõik, mis teele ette jääb 

La Palma saarel toimunud vulkaanipurse polnud siiski midagi täiesti ootamatut. Maarika Kukin selgitas, et geoloogid ja vulkanoloogid andsid hoiatuse võimalikust vulkaanipurskest juba 13. septembril. „Vulkaanipurset oli oodata, sest viimastel nädalatel fikseeriti Hispaania Geograafia Instituudi poolt tavapärasest rohkem maavärinaid (rohkem kui 4000), kuid sellest hoolimata algas see kõigi jaoks ootamatult. Isegi spetsialistid ei osanud arvata, et protsess kulgeb nii kiiresti, sest nende arvestuste kohaselt pidi vulkaan purskama orienteeruvalt nädala pärast,“ märkis eestlanna. Siiski sai kardetu reaalsuseks 19. septembril Eesti aja järgi kell 17:15 Cumbre Vieja mäeahelikus, El Paso piirkonnas.