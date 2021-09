NIMEKIRI | KELLE LEIBA SÖÖD, SELLE LAULU LAULAD? Tallinn maksab palka rohkem kui sajale inimesele, kes kandideerivad Keskerakonna nimekirjas 

Keskerakonna ridades kandideerib Tallinna linnavolikokku 338 kandidaati. Neist ligi kolmandik – 108 – töötab sealjuures pealinnaga seotud ametipostidel. Osa kandidaate kuulub Keskerakonda, paljud aga mitte. Kas see on ikka juhus, et suisa 16 kooli- või lasteaiadirektorit pürgib linnavolikokku Keskerakonna nimekirjas? Või miks teevad seda samuti linnapalgalised Üllar Luup, Peeter Järvelaid, Elena Glebova, Märt Sults, Arkadi Popov, Eduard Toman ja paljud teised? Vaata täielikku nimekirja artikli lõpust.