BUSSIJUHTIDE IKALDUS: keskmine vanus küünib 60 ligi! Miks noored roolist kaugele hoiavad? 

Hansabuss ASi tegevjuht Indrek Halliste ütleb, et nende ettevõtte juhtide keskmine vanus on 57 aastat. Noorim juht on 22- ja vanim 80aastane. „Bussijuhtide vanus on igal juhul muret tekitav, sest väga suur osa bussijuhtidest on pensionieas. Ka ei pruugi olla nende tervis enam nii hea kui noorematel inimestel,“ räägib Halliste. Samas ütleb ta, et Hansabussi juhtidega ei ole juhtunud õnnetusi terviserikke tõttu. Juhtide töö planeerimisel jälgitakse töö- ja puhkeaega, samuti suunatakse nad regulaarselt töötervishoiuarstile ja võimaldatakse tervislikel põhjustel ka vabu päevi. Tervise edendamiseks korraldatakse ühistegevusi. „Bussijuhtide puhkuse pikkus on 35 päeva. Ka see on oluline võimalus tervist hoida,“ räägib ta.