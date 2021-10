„PUUDUTA MIND“ 204. SAADE | Vol. 2 - Staarviroloog Irja Lutsar jätkab vastamist põletavatele vaktsineerimist puudutavatele küsimustele  

Pandeemia kogub taas hoogu. Ööpäevaga on lisandunud pea tuhat uut koroonapositiivset. Tänahommikuse seisuga vajab Covid-19 tõttu haiglaravi 198 inimest. Kokku on haiglas 242 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Läti tervishoiusektoris kuulutati välja juba eriolukord, sest haiglakohti enam ei jagu. Kutsusime „Puuduta mind“ saatesse taas viroloog Irja Lutsari, et vastata seekord lugejate poolt saadetud põletavatele küsimustele seoses panseemia ja vaktsineerimisega.