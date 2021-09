TÄNUPÜHADE PUHUL: USA hakkab Euroopast pärit reisijaid riiki lubama 

Ameeriklaste otsus tuli suure üllatusena, sest seda köit on Euroopas tiritud juba tükk aega. BBC reporter kirjeldas, et Valgesse Majja visiidile suundunud briti peaminister Boris Johnson kavatses olukorra president Joe Bideniga jutuks võtta - rohkem moe pärast, sest ega Johnson ei uskunud, et sellest mingit tolku oleks. USA valitsuse teadaanne puudutab lisaks euroliidu kodanikele ka vaktsineeritud britte.

Arvatavasti peavad ameeriklased piirangute leevenemisel (mis peaksid jõustuma novembrikuus) silmas tänupüha, mis sel aastal on 25. novembril. USAs on tegemist aasta kõige tihedama reisiperioodiga. Seda siiski ennekõike siseriikliku turismi osas. Võimalik, et tänupüha-aegne tärmin on sümboolse mõttega, et oleks mingi tähendusrikas daatum, millega rõõmustavat otsust siduda. Mõned ameeriklaste välismaal elavad sugulased võisid koroonaeelsel ajal tänupühade perioodil ju lähedastele külla sõita, ent samas seda väljaspool Põhja-Ameerikat ei tähistata ning eurooplaste jaoks ta mingil moel oluline ei ole. Kes aga igatseb jänkide maale reisida, olgu siis tänupühaks või millekski muuks, võib rõõmu tunda.