Kohus karistas iraaklase Eestisse smugeldanud meest tingimisi vangistusega

Ali Ahmed toimetas tänavu augustis oma autoga Lätist Eestisse Iraagi vabariigi kodaniku. Nimelt täpsemalt läks Ali Agned palve peale Läti Vabariiki, teades, et kohtumise eesmärgiks on abistada iraaklast ebaseaduslikult üle Eesti vabariigi riigipiiri, et jõuda lõpuks Soome.