Juhtkiri | Omavalitsus kompenseerib hinnatõusu? 

Muidugi oleks tore, kui omavalitsused suudaksid leevendada tarbijate hinnatõusu, kuid kardetavasti ei õnnestu seda kriisi lahendada keskerakondlikul moel keskväljakul tasuta küttepuude ja talvekartulite jagamise aktsiooni uues kuues uuesti ette võttes. Kui Eestis on ainuüksi 330 000 pensionäri ja 47 000 töötut ning neile lisanduvad veel ülejäänud kehvalt toime tulijad, ning kui isegi väike osa neist pöörduks omavalitsuste poole lisaabi saamiseks, siis on selge, et väljamaksmiseks vajalikku raha lihtsalt pole.

Kui praegu on tarbijad maksnud elektri eest 250 miljonit eurot rohkem ning summa suureneb aasta lõpuks veelgi, siis selle kõrval kahvatub pea olematuks kavandatud laste huvihariduse seitsme miljoni suurune kärbe – raha, mida ei suutnud välja pigistada ei valitsus ega omavalitsused. Sestap taandub Kallase-Simsoni mõttekäik lihtsalt soovile probleemiga mitte ise tegelda ja lükata see omavalitsuste kaela. Poliitikud võivad ka loota, et raskustega harjunud inimesed tõmbavad püksirihma koomale ega lähe abi paluma. Aga välistatud pole ka kontakti kadumine päriseluga, millele viitas Eleringi juhi Taavi Veskimäe esimese Eesti mõttekäik, et isegi kolmekordistuv elektrihind pole Eesti praeguse heaolutaseme juures „kindlasti tappev“.